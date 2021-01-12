محافظ قنا يتابع تأهيل عدد من المنازل للأسر الأولى بالرعاية

أجرى اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، جولة ميدانية لعدد من المنازل بقرية القلاعية بمركز أبو تشت، بعد تأهيلها من مؤسسات المجتمع المدنى التى تتعاون معها المحافظة لتنفيذ مشروعات خدمية توفر حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، بحضور حسين الباز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.وأوضح محافظ قنا أن مؤسسة سقي الماء نفذت عددا من أسقف المنازل وتوفير الأثاث المنزلي والأجهزة الكهربائية للأسر الأولى بالرعاية في مركز أبو تشت، موضحا أن المؤسسة نجحت في العام الماضى فى تنفيذ مشروعات خدمية بتكلفة مالية وصلت إلى 15 مليون جنية شملت "إنشاء محطة تنقية مياه بطاقة 60 لتر ث بقرية الزهنات بمركز دشنا تخدم أكثر من 14 نجعًا - إنشاء أكثر من 500 وصلة مياة بمراكز فرشوط وقوص والوقف ونجع حمادي - تنفيذ أكثر من 10 كم خطوط مياة رئيسية بقرى الخرانقة وخزام بمركز قوص وقرية الحصري بمركز الوقف ونجع الشيخ العريان بمركز نجع حمادي - شراء 500 عداد ميكانيك مؤخرا لتركيب 500 وصلة مياه جديدة.- تنفيذ قافلة مساعدات وعمل اسقف ومساعدات عينية وأجهزة عرائس).وأضاف أن المحافظة حريصة جدا على تقديم الدعم اللازم لمؤسسات المجتمع المدنى التى تنفذ مشروعات خدمية لخدمة أهالينا من الأسر الأولى بالرعاية فى القرى والنجوع مؤكدا علي ان الدولة ومؤسساتها لا تألو جهدا فى خدمة الأسر الأكثر احتياجا فهى دائما ما تحرص على الإستماع الى احتياجات ومشاكل المواطنين البسطاء وتلبيتها فى كافة ربوع القرى والمدن.وأضاف حسين الباز أن مديرية التضامن الاجتماعى نفذت العديد من برامج الحماية الإجتماعية والتى وجه بتنفيذها الرئيس عبدالفتاح السيسى حيث يستفيد حوالى 171347 من برنامج تكافل وكرامة، كما يستفيد 20146 أسرة من برنامج الضمان الاجتماعى.