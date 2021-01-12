اسئصال أورام مخية لمريض متلازمة فون هيبل ببورسعيد (صور)

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية نجاح فريق جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية بمستشفى السلام بورسعيد في إجراء استئصال أورام مخية جراحيًا، وذلك لمريض يعاني من متلازمة (فون هيبل لانداو).وقالت الهيئة العامة للرعاية الصحية، في بيان الثلاثاء، إنه بمناظرة الحالة الصحية للمريض البالغ من العمر 17 عامًا وبعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة له، تبين أن يعاني من وجود 3 أورام عالية التغذية الدموية بالمخيخ وبجذع المخ، والتي يصعب استئصالها جراحيًا نظرًا لإحتمالية حدوث نزيف مميت للمريض أثناء الجراحة.وتابع البيان: "قام فريق طبي مكون من الدكتور محمد السنافيري مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية بكلية طب المنوفية، بمشاركة أ.د.محمد نصر شداد، د.أيمن جلهوم استاذ جراحة المخ والأعصاب والقسطرة المخية، الدكتور محمد الشاذلى مدرس جراحة المخ والأعصاب بجامعة القاهرة، بتحضير المريض على مدار يومين كاملين لإجراء عملية استئصال الأورام، حيث تم حقن الأورام باستخدام تقنية القسطرة المخية، وبعد الحقن بـ 6ساعات تم دخول المريض لإجراء الجراحة واستئصال الأورام بنجاح، مشيرًا إلى أن المريض بحالة جيدة ويتماثل للشفاء.وأوضح البيان أن العمليات التي يتم إجرائها تحت مظلة التأمين الصحي الشامل بمحافظة بورسعيد، كأولى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحى الشامل الجديد، تمثل نقلة نوعية لمستوى لخدمة الطبية المقدمة للمواطن البورسعيدي، وتتم على يد لفيف من أمهر الأطباء والقامات العلمية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن المنتفعين بمنظومة التأمين الصحي الشامل بالمحافظة أصبحوا لا يحتاجون إلى السفر خارج محافظتهم، أو الانتظار حتى يتم الموافقة على إجراء العمليات لهم.وأشار إلي أن إجراء العمليات عالية الدقة والتي تتطلب مهارة عالية في الإجراء، يعتبر مؤشر لجودة آداء المستشفى،لافتًا إلى فخره بالطواقم الطبية من العاملين بالمنشآت الصحية التابعة للهيئة، وبراعتهم في إجراء العمليات وخصوصًا للحالات النادرة، وذلك تحت مظلة منظومة التأمين الصحي الشامل، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صحة المواطن المصري، ويزيد من مستوى رضاؤه عن الخدمة الطبية المقدمة، ويسهم بدوره في دفع عجلة التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030.