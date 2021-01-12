أفغانستان تحبط مخططا لـ«داعش» لاغتيال القائم بالأعمال الأمريكي

أعلنت السلطات الأفغانية، الثلاثاء، أنها أحبطت مخططا لتنظيم داعش لاغتيال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في كابول، مع استمرار موجة عمليات القتل الموجهة في أنحاء البلاد.وذكرت المديرية الوطنية للأمن أنّ ضباط المخابرات فككوا خلية من أربعة عناصر تابعة لتنظيم داعش في إقليم ننغرهار في شرق البلاد، كانت تخطط لقتل المبعوث روس ويلسون، ومسئولين أفغان.ودان ويلسون، القائم بالأعمال الأمريكي في كابول، بشدة سلسلة اغتيالات في العاصمة والمدن الأخرى، استهدفت أفغانا بارزين، من بينهم صحافيون ونشطاء وسياسيون في الأشهر الأخيرة.وقالت المديرية الوطنية للأمن، وهي وكالة الاستخبارات الرئيسية في أفغانستان، في بيان، إن "القاتل والمنسق الرئيسي للخلية عبدالواحد كان يعتزم اغتيال السفير الأمريكي في أفغانستان، وكذلك بعض كبار المسئولين الأفغان".وتابعت أنّ "خطتهم أُحبطت باعتقالهم".ولم تقدم المديرية مزيدًا من التفاصيل، فيما لم ترد السفارة الأمريكية في كابول على طلب للتعليق.في الأشهر الأخيرة، هزت أعمال عنف دامية أفغانستان، بما في ذلك منحى جديد لاستهداف شخصيات أفغانية بارزة، الأمر الذي بث الخوف والفوضى على الرغم من انخراط طالبان والحكومة في محادثات سلام.والأسبوع الماضي، ألقى الجيش الأمريكي باللوم على حركة طالبان للمرة الأولى في سلسلة الهجمات، التي لم تتبناها أي جهة، ورغم أن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسئوليته عن بعضها.وعبر السنوات الماضية تبنى تنظيم الدولة الإسلامية عدة هجمات دامية في ننجرهار، التي كانت يوما معقلا للجماعة الجهادية في البلاد.في حادث منفصل، الثلاثاء، قتلت ثلاث مجندات أفغانيات بالرصاص في مدينة مزار الشريف في شمال البلاد.وقال المتحدث باسم الجيش، حنيف رضائي، إن مسلحَين فتحا النار على سيارة كانت تقل المجندات إلى موقع عملهن.وأوضح أن مجندتين قتلتا في مكان الحادث، فيما توفيت أخرى في وقت لاحق في المستشفى، مضيفا أن مجندة أخرى والسائق أصيبا في الهجوم.ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم حتى الآن.