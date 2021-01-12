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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«سعفان» يطلق المرحلة الثانية من مبادرة «مصر بكم أجمل»

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:40 م
محمد سعفان
محمد سعفان
دعاء جابر - مصطفى دياب
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أطلق وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة، المرحلة الثانية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتأهيل ذوي القدرات في إطار مبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير فرص عمل لائقة لمتحدي الإعاقة.

وقام الوزير بإطلاق المرحلة الثانية للبرنامج الثاني الذي تنظمه مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية من مبادرة "مصر بكم أجمل" لتدريب وتأهيل 80 متدربًا من متحدي الإعاقة للمشاركة في سوق العمل، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة، بالتعاون مع صندوق التمويل والتدريب والتأهيل في إطار بروتوكول التعاون الموقع بينهما، بحضور أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، وعزت عمران القائم بعمل رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، أحمد جابر مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية.

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