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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

رايشا جين تشارك في فيلم "Antim the final truth"

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:23 م
رايشا جين
رايشا جين
دعاء عبد المقصود
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تشارك الطفلة الهندية رايشا جين في الفيلم الهندي الجديد "Antim the final truth" المترقب عرضه العام الجاري، حيث كشف صناعه عن الفيديو الدعائي الخاص به.

وظهر بطل الفيلم في الفيديو التشويقي يتباهى باللحم البقري وهو يخوض معركة بالأيدي مع شقيق زوجته عيوش شارما.

الفيلم مستوحى من فيلم "Marathi Flick Mulshi" الناجح لعام 2018 من "Pravin Tarde"، ويمثل أول تعاون على الشاشة بين سلمان خان وأيوش شارما.

فيلم "Antim the final truth" إخراج ماهيش مانجريكار، بطولة جيشو سينغوبتا وأيوش شارما ونيكيتين ديير، إنتاج شركة سلمان خان للأفلام  والإنتاج السينمائي.

يشار إلى أن الطفلة رايشا جين تبلغ من العمر أربعة سنوات، حققت شهرتها عبر فيديوهات عديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، تفاعل معها مشاهير بوليوود منهم فارون داوان، أنوشكا شارما، ديبشيكا ناجبال، ميكا سينغ، أمريتا راو، راجبال ياداف، فيكي كاجلا، وغيرهم، واستطاعت في سن صغيرة أن تكون وجها لعدد من العلامات التجارية العالمية.

والدا رايشا يدعمان موهبتها وهي على رأس أولوياتهم، ويتأكدون من أنه لا شيء يعيق موهبتها وحياتها الخالية من التوتر، حيث يفهمون جيدًا أن العمل في صناعة الترفيه يأتي مع ضغوطه الخاصة.

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