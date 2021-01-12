الأنبا يواقيم يرأس قداس عيد الميلاد في إسنا (صور)

نشرت الصفحة الرسمية لإيبارشية إسنا وأرمنت للأقباط الأرثوذكس، مجموعة من صور قداس عيد الميلاد المجيد، الذي رأسه نيافة الحبر الجليل الأنبا يواقيم أسقف الإيبارشية.وقال مركز الإيبارشية الإعلامي في بيان رسمي له نُشر عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن الأنبا يواقيم ترأس قداس عيد الميلاد في ظل الإجراءات الاحترازية المشددة بكنيسة الشهيد العظيم مارجرجس بأرمنت الوابورات.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.