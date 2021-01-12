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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع عدد من المقاهي لمخالفتها إجراءات كورونا ببورسعيد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 06:32 م
تشميع عدد من المقاهي
تشميع عدد من المقاهي
بورسعيد:شيماء رشاد
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شنت الأجهزة التنفيذية بحي المناخ ومدينة بورفؤاد حملة مكبّرة على عدد من المقاهي والكافتيريات، أسفرت عن غلق وتشميع مقهيين، لاستخدام (الشيشة) ومخالفة التعليمات والإجراءات الاحترازية بحى المناخ.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب كافتيريا بمدينة بورفواد، بعد أن اتضح وجود دوره مياه عمومية تم تحويلها إلى مخزن يحتوي على شيش، إضافة إلى الأدوات المستخدمة في تجهيزها، وعلى الفور تمت مصادرة جميع المضبوطات وغلق وتشميع دورة المياه.

وتأتي هذه الحملة ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا بمنع الشيشة بالمقاهي والكافيتريات، لما تسببه من انتشار سريع للمرض، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

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