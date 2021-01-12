بافاريا الألمانية: ارتداء كمامات متخصصة في المواصلات العامة والمتاجر

للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، قررت ولاية بافاريا الألمانية إلزام مواطنيها بارتداء كمامات متخصصة في الحماية من الفيروسات.وأعلن رئيس حكومة الولاية، ماركوس زودر، اليوم الثلاثاء، أن مجلس وزراء الولاية قرر في ميونخ فرض ارتداء كمامات من طراز "FFP2" في وسائل النقل العام والمتاجر.وحسب بيانات زودر، من المقرر تطبيق هذا الإلزام اعتبارا من يوم الاثنين المقبل.