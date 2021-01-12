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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

خدمة طبية لـ1.6 مليون سيدة ضمن مبادرة صحة المرأة بالشرقية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:17 م
مبادرة صحة المرأة
مبادرة صحة المرأة
سارة الوردانى
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قال الدكتور هشام شوقي، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن الفرق الطبية بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة والفحص المبكر عن أورام الثدي قدمت الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة لأكثر من 1.6 مليون سيدة بمحافظة الشرقية حتى الآن.

أضاف وكيل صحة الشرقية أن الفرق الطبية بالمبادرة قدمت الخدمة الطبية ل ١٦٧١١٠٥ سيدة بالمحافظ حتى الآن، لافتًا إلى أن الشرقية تأتي ضمن محافظات المرحلة الثالثة للمبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، وتستهدف الفحص الطبي علي جميع السيدات بمدن وقري محافظة الشرقية، من عمر 18 فأكثر مقسمة إلى فئات عمرية مختلفة من ١٨- ٢٥ عامًا، ومن ٢٥ - ٣٥ عامًا، وأكثر من ٣٥ عامًا ما بين التثقيف والتوعية الصحية وتوقيع الكشف الطبي والفحص من خلال فرق طبية مدربة من "أطباء، تمريض، مدخلي بيانات، ورائدات ريفيات"، مشيرًا إلي أنه يتم تقديم الخدمة الطبية بجميع الإدارات الصحية بالمحافظة، مع تخصيص الأماكن الإحالة بمستشفيات ههيا المركزى وفاقوس النموذجي، مضيفًا بأنه تم تجهيز العيادات الطبية وأماكن الفحص، وتوافر المستلزمات الطبية بها، وتم التأكيد علي الفرق الطبية بخصوصية أماكن الفحص، وسرية النتائج، وحسن المعاملة والاستقبال للمترددات علي المبادرة الرئاسية.

كما تم التأكيد علي الفرق الطبية باتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء التعامل مع السيدات بالمبادرة، مع اتباع معايير مكافحة العدوي، وارتداء الواقيات الشخصية، والتأكيد علي المترددات بارتداء الكمامات؛ حرصًا علي صحة وسلامة الفريق الطبي والمترددات بالمبادرة الرئاسية لصحة المرأة.

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