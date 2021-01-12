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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ثقة يابانية في إقامة أولمبياد طوكيو الصيف المقبل

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:31 م
أولمبياد طوكيو
أولمبياد طوكيو
وكالات
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بدد يوشيرو موري رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 بطوكيو والتي تم تأجيلها لصيف العام الجاري، الشكوك بشأن عدم قدرة بلاده على استضافة الحدث بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال موري في تصريحات أمام 3500 عاملا شاركوا في استعدادات اليابان لاستضافة الحدث: "إذا ما فكرت بشأن ذلك أو انسحبت أو كان لدي شكوك حول الأمر فهذا سيؤثر على كل شيء".

وأضاف: "علينا أن نواصل العمل كما كان مخططا له".

وفي استطلاع للرأي مؤخرا، قال 80 بالمئة من اليابانيين إن الدورة التي من المقرر افتتاحها في 23 يوليو المقبل، ربما يتم تأجيلها أو إلغاؤها مرة أخرى.

وتصر اللجنة الأولمبية الدولية واللجنة المنظمة لدورة الألعاب في طوكيو، على إمكانية إقامة المنافسات رغم أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد مع وجود بروتوكول صحي، كما أنفقت اليابان مليارات الدولارات لإعادة الاستعداد من جديدة للأولمبياد.

ولم يتضح بعد إذا ما كانت الجماهير من اليابان أو خارجها سيكون بمقدورها حضور الأولمبياد، لكن حتى في حال إقامتها بدون حضور جماهيري، فإن اليابان ستستقبل عشرات الآلاف من الرياضيين.

وفي الوقت الذي لم تتضرر فيه اليابان بشكل كبير من فيروس كورونا مقارنة بالدول الأخرى، إلا أن زيادة حالات العدوى رفع حالة الطوارئ في العاصمة طوكيو حتى السابع من فبراير المقبل.

وتوفي ما يقارب أربعة آلاف شخص في اليابان بسبب فيروس كورونا.

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