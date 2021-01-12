محكمة أردنية تقضي بإعدام متهم في هجوم بسكين على موقع سياحي

قالت مصادر قضائية إن محكمة أمن الدولة الأردنية قضت، اليوم الثلاثاء، بإعدام أردني وسجن اثنين آخرين لدورهم في هجوم بسكين على سائحين أجانب في 2019.وقال القاضي العسكري المقدم موفق المساعيد إن المدانين، وهم في أوائل العشرينيات من العمر، شاركوا في التخطيط للهجوم في المنطقة الأثرية في مدينة جرش في نوفمبر 2019، والذي أسفر عن إصابة ثلاثة سائحين مكسيكيين وسائح سويسري وأربعة من السكان المحليين، منهم أحد أفراد الأمن.وأدانت المحكمة المتهمين بتهمة "القيام بأعمال إرهابية"، وحكمت على المتهم الرئيسي بالإعدام شنقا، وعلى المتهم الثاني بالسجن المؤبد وعلى الثالث بالسجن سبعة أعوام.ونفى الثلاثة الاتهامات أمام المحكمة في يناير 2020.ويقول ناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان إن المحاكم العسكرية في الأردن تفتقر إلى الضمانات القانونية الملائمة، وإن بعض الاعترافات تُنتزع من المحتجزين بالإكراه.