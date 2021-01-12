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منوعات

رسم لغلاف أحد مجلدات روايات «تانتان» يباع بسعر قياسي في مزاد

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:32 م
زهرة اللوتس الأزرق
زهرة اللوتس الأزرق
وكالات
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تجري دار "أركوريال" الخميس مزادًا علنيًا على رسم من عام 1936 للفنان إيرجيه أعدّه لغلاف أحد مجلدات مغامرات "تانتان" بعنوان "زهرة اللوتس الأزرق"، بقيمة قدّرت بأكثر من مليوني يورو.

هذا الرسم الذي وُصف بأنه "قطعة استثنائية مميزة"، يظهر بطل الروايات المصوّرة الشهير مرتديًا زيًا صينيًا ومطلًا برأسه من جرّة، وقبالته تنين يتربص به.

ومن غير المستبعد أن يتجاوز هذا الرسم الرائع المشغول بالحبر الهندي والغواش والألوان المائية الرقم القياسي المسجل في مزاد للدار الفرنسية نفسها عام 2014 لمبيعات غلافات مجلّدات "تانتان"، ويبلغ 2،51 مليون يورو (متضمنًا التكاليف).

ويعتبر رسم "زهرة اللوتس الأزرق" إحدى روائع الرسام البلجيكي. ويمثل نقطة تحول في رسومه.

ونشرت رسوم هذا المجلد بين عامي 1934-1935 في مجلة "بوتي فانتيام" قبل إصدار المجلّد نفسه عام 1936.

وشُغف جورج ريمي الملقب إيرجيه بالصين بعدما التقى بخرّيج الأكاديمية الملكية للفنون الجميلة في بروكسل تشانغ تشونغ جين الذي أقام معه صداقة مدى الحياة.

ولم يعتمد هذا الرسم كغلاف للمجلّد نظرًا إلى تكلفة طباعته الباهظة، بل اختيرت بدلًا منه نسخة مبسّطة منه.

ويحوط الغموض بهذا العمل المعروض للبيع في مزاد علني افتراضي بسبب الوباء، إذ يُروى أن إيرجيه قدّمه لجان بول، نجل ناشر "تانتان" لويس كاسترمان، البالغ في حينه سبع سنوات، على ما يؤكد ورثة الناشر.

ويُعتقد أن الطفل طوى الرسم إلى ستة أجزاء واحتفظ به في درج، ومن هذا الدرج أخذ الرسم بعد عقود.

لكنّ الخبراء يشككون في صحة هذه القصة.

ورأى فيليب غودان، أحد أبرز خبراء "تانتان"، أن ثمة "شكوكًا كبيرة" تحوم حول قصة جان بول كاسترمان (الذي توفي عام 2009) فيما يتعلق بأنه تلقى هذا الرسم كهدية.

وإذا كانت علامات الطي ظاهرة على الورقة، فلأن إيرجيه وضع الرسم في مظروف لإرساله إلى نائب مدير الطبعة.

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