تفاصيل اجتماع محافظ مطروح مع مسؤولي برنامج الأغذية العالمي

استقبل خالد شعيب، محافظ مطروح، الثلاثاء، منستجاب هايلي، مدير برنامج الأغذية العالمي فى مصر والوفد المرافق، بحضور الدكتورة دينا عثمان نائب محافظ مطروح ومديرى المديريات والإدارات المعنية بالمحافظة.ووجه محافظ مطروح الشكر على اهتمام برنامج الأغذية العالمى بمطروح والمساهمة فى المشروعات التنموية والمشاركة المجتمعية بأهدافها الإنسانية والتنموية للارتقاء بالمواطن وتوفير حياة كريمة له، خاصة فى أقصى التجمعات الصحراوية.وأوضح المحافظ أنه تم استعراض جهود برنامج الأغذية العالمي، خاصة عامي 2019 - 2020 في عدة قطاعات تنموية أهمها مشروعات فى قطاع التعليم حيث تم صيانة 85 مدرسة بواقع 203 فصول من مدارس التعليم المجتمعي بمراكز مرسي مطروح والضبعة وبراني والنجيلة.أضاف أنه تم تطوير 8 مدارس من التعليم المجتمعي وتسليم 1008 كروت ذكية أو مساعدات ووجبات غذائية لأولياء أمور وطلاب التعليم المجتمعي وتدريب المعلمين، إضافة إلى تدريب وتأهيل 24 من موظفى قطاع الزارعة و750 سيدة من أمهات طلاب التعليم المجتمعي على ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة وعمل مشروعات صغيره على أرض الواقع.أشار إلى أنه تم استعراض عدد من مطالب المحافظة ودعوة برنامج الغذاء العلامى لاستكمالها منها التوسع فى دعم مدارس التعليم المجتمعى التى كانت فى النجيلة فقط لتضم برانى والسلوم، والتوسع فى برنامج ريادة الاعمال والمشروعات الصغيرة لزيادة عدد السيدات المستفيدات من المشروع ودعم الجمعيات الزراعية التى تهدف الى التنمية الريفية، ما يعود على توفير الفرص للمرآة والشباب والتمكين الاقتصادى لهم.وتابع أنه تم استعراض مطلب الرى بالمساهمة فى إقامة مزيد من خزانات تجميع مياه الأمطار بسعة 1000 متر مكعب للخزان، ودعم احتياجات ذوى الاحتياجات كأجهزة تعويضية وأطراف صناعية وحضانات، إضافة إلى دعم مركز آخر لعلاج الإدمان ودعم برامج الانشطة الاقتصادية والبرامج التوعوية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح.