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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وكالة الأدوية الأوروبية تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا أكسفورد ضد كورونا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 05:11 م
لقاح أسترازينيكا
لقاح أسترازينيكا
وكالات
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أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، الثلاثاء، أنها تلقت طلب ترخيص للقاح أسترازينيكا- أكسفورد ضد فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها قد تتخذ قرارا بشأنه في 29 يناير.

وأفادت الوكالة، التي تتخذ مقرا لها في أمستردام، في بيان، بأنها "تلقت طلبا للسماح بشروط بتوزيع اللقاح ضد كوفيد- 19 الذي طورته أسترازينيكا وجامعة أكسفورد في السوق".

وكانت الوكالة صادقت على لقاح فايزر بايونتيك في 21 ديسمبر، ولقاح موديرنا في 6 يناير، ما حمل المفوضية الأوروبية على إعطاء الضوء الأخضر فورا لتوزيعهما.

وأشارت الوكالة إلى أنها ستقوم بتدقيق مسرّع في اللقاح، مع احتمال إصدار قرارها في 29 يناير إن كانت جميع البيانات التي تلقتها "متينة ومتكاملة" بشكل كاف.

ويواجه الاتحاد الأوروبي ووكالة الأدوية الأوروبية ضغوطا لتسريع الموافقة على اللقاحات الجديدة ضد فيروس كورونا المستجد في وقت بلغت حصيلة الوباء أكثر من 620 ألف وفاة عبر القارة.

ويعد إنتاج لقاح أسترازينيكا أكسفورد أقل كلفة من منافسيه، كما أن تخزينه ونقله أسهل، خاصة من لقاح فايزر بيونتيك، الذي يتطلب تخزينه درجة حرارة منخفضة جدًا (-70 درجة مئوية).

ولقاح أسترازينيكا أكسفورد، هو لقاح "ناقل فيروسي" يأخذ فيروسًا آخر تم تحويله وتكييفه لمحاربة كوفيد- 19.

وكان قد تعرض للانتقاد بسبب الغموض الذي شاب نتائج التجارب السريرية المؤقتة، وكان المختبر البريطاني قد أعلن في نوفمبر، أن نسبة فعالية لقاحه هي 70% مقابل أكثر من 90% للقاح فايزر بيونتيك، ولقاح موديرنا.

وبلغت فعالية لقاح أسترازينيكا- أكسفورد 90% لدى المتطوعين الذين تلقوا نصف جرعة في البداية، ثم جرعة كاملة بعد شهر، لكنها بلغت 62% فقط لمجموعة أخرى تم تطعيمهما بكمية أعلى، أي بجرعتين كاملتين بفاصل شهر واحد.

وطلبت وكالة الأدوية الأوروبية معلومات إضافية تتعلق بسلامة وفعالية اللقاح، وتم تقديمها وفق ما أشارت، الثلاثاء، وتجري دراستها.

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