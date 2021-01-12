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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تحقيقات

نقلة حضارية.. مشروعات قومية نفذتها الدولة لتنمية سيناء

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:07 م
مشروعات قومية لتنمية
مشروعات قومية لتنمية سيناء
سمر محمدين
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منذ سنوات، أولت الحكومة اهتمامًا كبيرًا لتنمية شمال وجنوب سيناء من خلال تدشين عدة مشروعات تنموية عملاقة ودعم مرافقها الأساسية؛ لتيسير سبل الحياة على أهالي أرض الفيروز ورفع المستوى المعيشي للمواطنين هناك.

ومؤخرًا، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفوري لمتابعة تنفيذ المشروعات وتوفير الخدمات الأساسية لأهالي سيناء، فيما أقر تنفيذ مشروع التجمعات البدوية لدعم أهالي شبه جزيرة سيناء وتوفير البنية التحتية الأساسية، فضلًا عن تقديم أفضل الخدمات المجتمعية الاساسية.

ويهدف مشروع التجمعات البدوية إلى إقامة المرافق والاحتياجات للمواطنين في تلك التجمعات، تماشيًا مع تنظيم العملية الإنتاجية لكل تجمع بدوي حسب نتائج استقصاء الآراء وفقًا لاحتياجات السكان الفعلية، وذلك في إطار استراتيجية الدولة للتنمية الشاملة لسيناء.

تطوير مطار شرم الشيخ
يأتي مطار شرم الشيخ بمرحلتيه الأولى والثانية على رأس قائمة المشروعات العملاقة التي تجري الدولة على تطويرها ضمن المشروعات القومية الكبري بسيناء، إذ تخطت قيمة الأعمال به مليار جنيه وهى عبارة عن توسعة صالة الركاب 2، بإضافة 6 مناطق بإجمالي مسطح 18 ألف متر شاملة أعمال الإلكتروميكانيك.

يتضمن المشروع توسيع مناطق استقبال المسافرين والزوار وكذا سيور الحقائب والأماكن المخصصة للاستقبال والانتظار ونقاط التفتيش، إضافة إلى مناطق خدمة الركاب وتوسعة الأسواق الحرة والكافيتريات وتطوير طريق الخدمة أمام الصالة 1 والصالة 2، وأن المشروع يشمل أيضًا إنشاء محطة كهروميكانيك عملاقة لخدمة التوسعات الجديدة منها التكيف المركزي، ومنظومة إنذار الحريق ونظام الصوت ومنظومة المعلومات.

مرافق وخدمات
تعد الأنفاق الجديدة أسفل قناة السويس نقلة حضارية هى الأولى من نوعها التي تربط سيناء ببقية المحافظات، وهي أنفاق تحيا مصر بالإسماعيلية وأنفاق الثالث من يوليو جنوب بورسعيد، ونفق الشهيد أحمد حمدي 2، وجرى تنفيذ هذه الانفاق تماشيًا مع استكمال منظومة الكباري العائمة والتي تنتشر على طول الخط الملاحي لقناة السويس الجديدة.

أما عن الطرق، فتم إنشاء شبكة واسعة من الطرق ضمت نحو 26 طريقًا، لخدمة المناطق السكنية والتجارية بين الشرق والغرب ووسط سيناء، وبلغت أطوال 2022 كيلو متر.

67 مدرسة ما بين التطوير والإنشاء
في الفترة من 2014 حتى الآن، تم إنشاء نحو 67 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية سواءً كان "تعليم أساسي، وإعدادي، وثانوي عام وفني، موزعة على مستوى مراكز ومدن المحافظة بتكلفة بلغت نحو 235 مليون جنيه، بحسب ما أعلنته المحافظة.

أما عن أعمال تطوير المنشآت الإدارية وترميم المدارس وتوسيعها، جاءت بتكلفة بلغت 17 مليون و345 ألفًا و979 جنيهًا خلال نفس الفترة، ويجري تنفيذ وتوسعة 7 مدارس أخرى بتكلفة 71 مليون و505 آلاف و961 جنيهًا، إضافة إلى إنشاء مدرسة تقدر تكلفتها بـ7 ملايين و134 ألفًا على أن يتم تطوير وتوسعة عدد من المدارس الأخرى.

فرص عمل وتدريب الأهالي
لم تغفل الدولة دعم برامج العمل الاجتماعية إذ أطلقت المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدعم المجتمعات البدوية في سيناء عدد من البرامج الخدمية لتوفير فرص العمل للأهالي من خلال انتاج الحرير الطبيعي، عن طريق تربية ديدان القز على ورق التوت، بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي ومشروع المكون الزراعي المائي المتكامل.

وأوضح مركز البحوث الزراعية أنه جري زراعة نحو 300 شجرة توت تحت إشراف قسم بحوث الحرير، فيما يعد هذا لمشروع من المشروعات المربحة على الرغم من صغره لكن يمكن أن تصل أرباحه إلى 5000 جنيه خلال 30 -35 يومًا للأسرة التي تعمل به.

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