إزالة 7 أعمدة إنارة خطرة.. ورفع 20 طن مخلفات بحى غرب المنيا

أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 7 أعمدة إنارة مائلة استجابة لشكاوي الأهالي، لما تسببه من خطورة على حياة المواطنين بشوارع حي غرب المدينة، كما رفعت حملات النظافة 20 طن مخلفات وقمامة من نقاط التجمع.وأكد العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه تنفيذًا لسرعة التعامل مع شكاوي المواطنين بجدية ودون تراخ وحرصًا على مبدأ تحسين وجدية التعامل ومصداقية التفاعل مع ما يرد إلينا من شكاوي، شن حي غرب المنيا، اليوم الثلاثاء، عددًا من حملات النظافة العامة ورفع نقاط التجمع وصيانة عدد من كشافات الإنارة وإزالة أعمدة خطرة بنطاق الحي، حيث تم خلال الحملة الأولى رفع وإزالة أعمدة إنارة بشارع مضرب الأرز كانت تمثل خطورة على الأطفال والمواطنين من المارة، وذلك بالتعاون مع قسم الكهرباء بالمجلس وشركة الكهرباء ومعدات الحي.ومن جهة أخرى، أكد رمضان جمال رئيس حي غرب المدينة أنه تم تنفيذ حملة لنظافة الشوارع شملت شارع الإسباني وسكة تلة مع التخلص من المخلفات في نطاق الحي ونقلها إلى المقالب العمومية، ومنها إلى الظهير الصحراوي.وأضاف رئيس الحي أنه عقب تكليفات رئيس المدينة بالتعامل الفوري بورود شكاوى من المواطنين بمنطقة شارع مضرب الأرز، بوجود عدد من الأعمدة ليس عليها أحمال منها أعمدة مائلة ووجودها ليس له داع، توجهت إدارة الكهرباء بالحي، بالتعاون مع قسم الكهرباء بالمجلس وشركة الكهرباء إلى المناطق المحددة للتأكد من تلك الشكاوى، وإزالة أسبابها، أسفرت عن رفع 7 أعمدة إنارة تمثل خطورة وصيانة كشافات أعمدة الإنارة بشارع مضرب الأرز، وكذلك رفع 20 طن مخلفات من أماكن التجمع.