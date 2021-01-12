الاب ساتى يكشف تفاصيل الاحتفال بـ70 عامًا على بازيليك سانت فاتيما

قال الأب بولس ساتي، المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، إنه في ظل الإجراءات الاحترازية بسبب وباء كورونا احتفلت الكنيسة الكلدانية بالقداس الإلهي بمناسبة مرور ٧٠ سنة لوضع حجر أساس كنيسة العذراء سيدة فاتيما والذي كان في يناير ١٩٥١.وأضاف الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ترأس القداس الإلهي الأب بولس ساتي للفادي الأقدس المدبر البطريركي للكلدان في مصر.وذلك بحضور سعادة القاصد الرسولي نيافة المطران نيكولاس ماري تيفينين الذي قام بالوعظ عن أهمية الكنيسة والخلاص بواسطتها.وشارك أيضًا في القداس نيافة النائب الرسولي على اللاتين في مصر المطران كلاوديو لوراتي وعدد من الآباء الكهنة والرهبان والأخوات الراهبات والشعب المؤمن.وتابع: "وشارك في القداس حضرات السادة من مجلسي الشيوخ والنواب الشيخ جميل حليم، والنائب محمد السلاب، والنائب عمرو السنباطي، والنائب طارق شكري، والنائب أحمد فتحي والنائبة السابقة سوزي رفلة، وبعد القداس دعي بعض الضيوف لعشاء المحبة".