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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

حقيقة دمج امتحانات الجامعات والمعاهد للفصلين الدراسيين الأول والثاني

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:15 م
امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
نعمات مدحت
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تصدرت حقيقة دمج امتحانات الجامعات والمعاهد للفصلين الدراسيين الأول والثاني، محركات البحث الشهيرة عبر المنصات الإلكترونية بعد تداول أخبار عن ذلك عبر السوشيال ميديا، مما أثار جدلًا كبيرًا بين المواطنين، حيث حدثت مشادات كلامية بين رواد التواصل الاجتماعي عبر الكوميكس على تلك الموضوع.

حقيقة دمج امتحانات الجامعات والمعاهد للفصلين الدراسيين الأول والثاني

وعقب نشر هذه الأخبار عبر المنصات الإلكترونية التي أثارت جدلا واسعا عبر السوشيال ميديا، من جانبه قام المركز الإعلامي التابع لرئاسة مجلس الوزراء بنفى هذه الأخبار والشائعات حول دمج امتحانات الجامعات والمعاهد واستبدالهما بأبحاث مثلما حدث عام 2020، موضحة أنه لم يناقش مثل هذه القرارات أو مقترحات حول الامتحانات.

وأعلن بيان مجلس الوزراء، أن امتحانات الجامعات والمعاهد الفصل الدراسي الأول في جميع المراحل فى مختلف المحافظات، سوف تجرى عندما تنتهي إجازة نصف العام 2021 الدراسي في 20 فبراير، وذلك طبقا لقرارات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وأكد المجلس على  أنه حين يتم إصدار قرارات تتعلق بشأن العملية التعليمية سيتم نشرها في الجرائد الرسمية.

وفي نهاية البيان، ناشد مجلس الوزراء، وسائل الإعلام التزام الدقة والمصداقية  فيما يتم نشره من أخبار عبر المنصات الإلكترونية، وعدم إثارة البلبلة بين الطلاب.

رابط شكاوى مجلس الوزراء

من جهته، خصص رئاسة مجلس الوزراء موقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم للاستفسار أو الشكاوى فيما يخص العملية التعليمية في المعاهد والمدارس والجامعات، ويمكن للطلاب الدخول عبر الرابط الآتي: portal.mohesr.gov.eg.

موعد إجازة نصف العام 2021

ويشار إلى أنه تم استكمال الدراسة عبر المنصات الإلكترونية التي خصصتها وزارة التربية والتعليم منها حصص وذاكر ادمودو، بداية من 2 يناير حتى يوم 16 من نفس الشهر، ووفقا لما حددته الوزارة فإن أجازة نصف العام 2021 سوف تبدأ 16 يناير الجاري، وتنتهي يوم 20 فبراير المقبل، ومن المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول عقب انتهاء إجازة منتصف العام.

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