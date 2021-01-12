كنيسة الروم الأرثوذكس بمصر تحتفل بعيد القديسة «تتياني»

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه تحتفل كنيسة الروم في مثل هذا اليوم من العام 12 يناير بتذكار الشهيدة تتياني.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن أشهر ألحان تلك القديسة في الكنيسة هو لحن: "يا تتياني الباسلة العزم. لقد تجلدت على التعذيبات لأجل محبتك للمسيح. فأبدت بأس الأبالسة بشجاعة. لذلك نغبطكِ جميعًا بإيمان".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهى عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.