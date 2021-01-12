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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إطلاق شارة بدء مبادرة «مهنتك مستقبلك» لتدريب الشباب فى بنى سويف

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:54 م
الدكتور محمد هاني
الدكتور محمد هاني غنيم
بنى سويف - محمد حفيظ
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أطلق الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، شارة البدء لمبادرة "مهنتك مستقبلك"، والتي تنفذها وزارة القوى العاملة بالتعاون مع المحافظة لتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية المطلوبة في سوق العمل من وحدات تدريب متنقلة تجوب القرى بحسب برنامج تدريب محدد وجدول زمني، ويشمل التدريب مهن: الخياطة، والسباكة، والكهرباء.

وذلك بحضور محمد طلعت مدير عام مديرية القوى العاملة وعدد من التنفيذيين المعنيين.

تفقد المحافظ مكونات الوحدة المتنقلة التي تم تسلمها اليوم وتحتوى على معدات وأدوات التدريب على المهن المستهدفة مثل: ماكينات خياطة وأدوات وعدد سباكة وأخرى كهرباء وشنطة إسعافات وتعليمات بإرشادات السلامة والصحة المهنية، وغيرها.

وأثنى المحافظ على الوحدة التي تعتبر ورش تدريب متنقلة، مؤكدا أن المبادرة تعد تجسيدا عمليا بشكل غير تقليدي لرؤية الدولة نحو رفع كفاءة ومهارة العمالة المصرية وتأهيل الشباب لسوق العمل، والتي تعتبر محور مهم ضمن توجيهات ومبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تستهدف توفير حياة كريمة لكل المواطنين.

وأضاف محافظ بني سويف، أنه سيتم دعم جهود المبادرة بالتنسيق مع الجهات المعنية للدفع بجهود وزارة القوى العاملة من خلال التنسيق مع جهات التمويل مثل مشروعك وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتشجيع الشباب بعد تدريبهم على العمل الحر والمشروعات المنتجة، وبذلك تصبح المبادرة بمثابة مشروع متكامل.

وأشار محافظ بني سويف إلى أن المبادرة تتسق مع الاستراتجية التنموية المحلية العامة للمحافظة والتي تم إطلاقها كأول محافظة تخطو خطوة عملية في مجال تنمية الاقتصاد المحلي للمحافظة وتحويله كعنصر مؤثر وداعم للاقتصاد القومي وفقا لرؤية مصر 2030 التي تتبناها وترعاها القيادة السياسية.

وأشار محمد طلعت مدير عام القوى العاملة إلى دعم المحافظ للمبادرة التي يتم تنفيذها برعاية مباشرة من وزير القوى العاملة بالتعاون مع محافظات الجمهورية، وأن المبادرة تستهدف 3 قرى كمرحلة أولى، حيث تتواجد الوحدة في كل قرية 3 شهور متواصلة، والبداية بقرية الحرجة بمركز ناصر وهي من القرى الأكثر احتياجا تليها قرية ميدوم بمركز الواسطى ثم قرية على محمود، حيث سيتم تنفيذ 3 دورات في كل مهنة.

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