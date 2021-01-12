الأنبا سيلفستروس أسقف جولو يعلن تعافيه من فيروس كورونا

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه أفاد سيادة الأسقف سيلفستروس، أسقف جولو Gulu وشرق أوغندا، بأن صحته تحسنت وشفي من المرض، وهو الآن في فترة النقاهة.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "نشكر الرب على شفائه، ومتمنين لسيادته دوام الصحة والعودة السريعة إلى رعيته".وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار، وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري، وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.