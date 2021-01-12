طفل تركى من ذوى الإعاقة يبحث عن الطعام بحاويات القمامة (فيديو)

فى مشهد أصبح متكررًا فى المجتمع التركى، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فيديو لطفل يبحث عن الطعام فى حاويات القمامة.وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فيديو لطفل من ذوي الإعاقة أثناء تفقده القمامة من أجل الحصول على الطعام، ويظهر في الفيديو عدم قدرته على النبش في القمامة.وقبل يومين، انتشر فيديو لمجموعة من الأتراك وهم يبحثون عن الملابس والأطعمة فى حاويات القمامة بإحدى المدن التركية.