الأنبا غريغوريوس يحيي احتفالات عيد الغطاس بالكاميرون

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن المتروبوليت غريغوريوس احتفل بالقداس الإلهي الخاص بعيد الظهور الالهي "الغطاس" وتمم طقوس ومراسم تقديس الماء في مدينة Douala بالكاميرون.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن ذلك في إطار العمل الرعوي بمطرانية الكاميرون وغرب إفريقيا، التابعة لبطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا.وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاليًا بفترة الاحتفالات الثلاثة الكبار وهي عيد الميلاد المجيد وعيد الختار الذي تحتفل به الكنيسة يوم 14 من يناير الجاري وأخيرًا عيد الغطاس الذي تحتفل به يوم 19 من الشهر ذاته.