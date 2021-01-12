لبنان يقدم شكوى لمجلس الأمن ضد الانتهاكات الإسرائيلية

قدم وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، شربل وهبة، شكوى إلى مجلس الأمن الدولي، وللأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، ضد الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية عبر الخروقات الجوية المستمرة والخطيرة.ودعت الشكوى، التي قدمت عبر مندوبة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة، السفيرة أمل مدللي، بناء على توجيهات الرئيس اللبناني، العماد ميشال عون، مجلس الأمن الدولي إلى إدانة إسرائيل على هذه الاعتداءات، ووضع حد لها فورا حفاظا على الاستقرار والأمن والسلم في المنطقة، موضحة أن هذه الاعتداءات تعتبر خرقا فاضحا لقرار مجلس الأمن الدولي 1701.وأعلنت الرئاسة اللبنانية فى وقت سابق أن عون طلب من وهبة توجيه رسالة عاجلة لمجلس الأمن وجوتيريش، لإدانة الخروقات الجوية الإسرائيلية للأجواء اللبنانية، خاصة فوق بيروت.وتواصل إسرائيل خروقاتها وانتهاكاتها البرية والجوية والبحرية للسيادة اللبنانية في تحد للقرارات الدولية وخاصة القرار 1701.