النواب ينتهون من حلف اليمين.. و«الشوباشى» توجه الشكر للقيادة السياسية

انتهى نواب البرلمان بنظامي الفردي والقائمة والمعينون، من حلف باليمين الدستورية، كأعضاء في مجلس النواب.وقامت النائبة فريدة الشوباشي، رئيس الجلسة الافتتاحية بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، بتوجيه التهنئة للنواب بعد انتهائهم من حلف اليمين.كما وجهت الشكر لكل مؤسسات الدولة على تنظيمها الانتخابات البرلمانية في ظل جائحة وباء كورونا.كما وجهت الشوباشي الشكر للقيادة السياسية، على دعم المرأة المصرية في كل المجالات.وانطلق، اليوم الثلاثاء، الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب، تلبية لقرار الرئيس بدعوة المجلس للانعقاد.وأعلن المجلس جدول أعمال الجلسة الافتتاحية المقرر عقدها اليوم، حيث تتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 5 لسنة 2021 بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثاني، كما تتم تلاوة قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات الخاصة بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وإعلان النتائج.كما يتم تلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 4 لسنة 2021 بتعيين أعضاء مجلس النواب، ويعقب ذلك أداء النواب لليمين الدستورية وإجراء انتخابات رئيس المجلس ووكيلي المجلس.وتشهد الجلسة الافتتاحية الأولى من دور الانعقاد الأول لمجلس النواب، عدة إجراءات يجب الالتزام بها، طبقًا لقانون المجلس ولائحته الداخلية، حيث تترأس الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب أكبر الأعضاء الحاضرين سنًا، وهي النائبة فريدة الشوباشي، ويعاونها أصغر عضوين بالمجلس، وهما النائب أبانوب عزت، والنائبة فاطمة سليم.