ألمانيا: استمرار الإغلاق للحد من «كورونا» حتى أبريل المقبل

توقعت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، استمرار الإغلاق في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا حتى بداية شهر أبريل القادم.وقالت للمشرعين في حزبها المحافظ، إنها تتوقع أن يستمر الإغلاق في ألمانيا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، حتى بداية شهر أبريل القادم.ونقلت صحيفة "بيلد" الألمانية عن ميركل قولها، إذا لم ننجح في وقف هذا الفيروس البريطاني، فسنواجه عشرة أضعاف عدد الحالات بحلول عيد الفصح، فقد نحتاج من ثمانية إلى عشرة أسابيع أخرى من الإجراءات الصارمة.ولفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في رسالة فيديو نشرت على الموقع الإلكتروني للحكومة الألمانية السبت، إلى أن أسابيع الشتاء المقبلة ستكون الأصعب، من حيث تطور وباء كورونا في ألمانيا.