شريف فاروق يكرم مندوب خدمات البريد على أمانته وتفانيه في العمل

كرم الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، الموظف أحمد عطية حسن موزع بمنطقة بريد المنيا على أمانته وإخلاصه وتفانيه في العمل، حيث قام الدكتور شريف فاروق بتسليمه درع الهيئة وشهادة تقدير ومكافأة مالية، وذلك بحضور جميع القيادات التنفيذية بالهيئة القومية للبريد.وقال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس ادارة الهيئة القومية للبريد ان الزميل أحمد عطية صورة مشرفة ومثل يحتذى به وما قام به سلوك سوي يجب أن يتحلى به جميع العاملين، مؤكدًا على فخر البريد المصري بسلوكه المثالي وأمانته وتميزه بالعمل حينما قام بتسليم هذا المبلغ الكبير إلى صاحبه دون تقاضي أي مبالغ مالية.الجدير بالذكر أن أحمد عطية حسن قد عثر على مبلغ مالي يقدر بـ ١٢٣٠٠٠ جنيه في موقف سمالوط بالمنيا، فقام على الفور بنشر خبر عثوره على المبلغ على صفحات التواصل الاجتماعي وتابع النشر حتى توصل إلى صاحب المبلغ وبعد إدلاء صاحب الحقيبة على مواصفاتها ومواصفات المبلغ الذي بداخلها سلم الزميل أحمد عطية المبلغ كاملًا إلى صاحبه ولم يقبل أي مكافأة، حيث تبين أن صاحب المبلغ كان متوجهًا لإجراء عملية جراحية وعند وصوله الي وجهته اكتشف أن المبلغ قد فقد.