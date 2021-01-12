غدًا.. ضعف ضخ المياه بمنطقة أرض سلطان في المنيا

أعلن المهندس ياسر أحمد الشهاوي، العضو امنتدب، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، أن منطقة أرض سلطان شمال مدينة المنيا ستشهد غدًا ضعف في ضخ المياه؛ للقيام بأعمال تطهير وتعقيم محطة المياه القبلية المرشحة.أضاف الشهاوي أن ضعف المياه بأرض سلطان سيبدأ غدا من التاسعة صباحًا وحتي الرابعة مساء؛ للقيام بأعمال تطهير وتعقيم محطة المياه القبلية المرشحة وذلك طبقا لخطة الغسيل السنوية للحفاظ علي جودة المياه وتوفير كوب مياه شرب مطابق للمواصفات الصحية وآمن.وناشد رئيس الشركة أهالي وقاطني منطقة أرض سلطان بتوفير أحتياجاتهم الضرورية من مياه الشرب خلال فترة القيام بأعمال التطهير والتعقيم، مؤكدا الانتهاء من هذه الأعمال خلال أقل فترة زمنية ممكنة، لافتًا إلى أن الشركة حريصة على حل مشاكل وشكاوي المواطنين والتي تتلقاها من خلال الخط الساخن أو أرقام المحمول وواتس آب.