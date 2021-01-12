زوجة أردوغان تعترض على براءة صحفي كشف ثمن حقيبتها

اعترضت قرينة رئيس حزب العدالة والتنمية ورئيس الجمهورية التركي، أمينة أردوغان، على حكم تبرئة صحفي جريدة أفرنسال التركية، أنددر إيمريك، الذي خضع للمحاكمة بعد كشفه عن معلومات صادمة للمجتمع التركي بشأن ثمن حقيبتها من ماركة هيرمس.وقدم محامي عائلة أردوغان، أحمد أوزيل، اعتراضًا إلى محكمة العدل الإقليمية في إسطنبول، بإلغاء قرار البراءة الصادر عن محكمة باكيركوي الجنائية الثانية الابتدائية بحق الصحفي إيمريك، علمًا بأنه لا يوجد أي إضرار بالمصلحة العامة بنشر خبر عن حقيبة أمينة أردوغان التي يبلغ سعرها 50 ألف دولار من ماركة هيرمس، وفقًا لموقع صامان يولو.وتابع أوزيل أن المقال الذي كتبه الصحفي كان يهدف إلى تشويه سمعة قرينة الرئيس، وأنه ليس له أي أساس من الصحة.وأكد المحامى أن الكاتب استخدم في مقاله بعض الكلمات المهينة لشخص السيدة الأولى، زاعمًا أن إيميريك كان سببًا في تصدير تصور سلبي عنها لدى الشعب التركي، مطالبًا بعدم تبرئة الصحفي بتهمة إهانة لشخص السيدة الأولى.وكانت حقيبة أمينة أردوغان قد أثارت جدلًا واسعًا في تركيا، منذ ظهورها بها، بسبب سعرها الباهظ واستفزازها للشعب التركي بارتدائها حقيبة بـ50 ألف دولار.