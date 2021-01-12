«الطيب» يُعزي رئيس جامعة الأزهر في شقيقته

تقدم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بخالص العزاء والمواساة إلى الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، في وفاة شقيقته، التي وافتها المنية اليوم الثلاثاء.كما تقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيدة، داعيًا المولى- عز وجل- أن يتغمدها بواسع رحمته ومغفرته، وأن يرزق أهلها وذويها الصبر والسلوان، «إنَّا لله وإنا إليه راجعون».