«منهجية البحث العلمي» في تدريب لأعضاء هيئة التدريس بجامعة قناة السويس

نظم مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس بمركز تنمية الموارد البشرية بجامعة قناة السويس، دورة تدريبية بعنوان "منهجية البحث العلمي"، أحد برامج جدارة البحث العلمى الأساسية يومي 11 و12 يناير الجاري "أونلاين".وأكد الدكتور أحمد ذكي، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية التدريب في توافر كوادر بشرية مدربة تواجه التحديات العلمية محليا وعالميا، مشيرا لاستمرار التدريب عن بعد، تطبيقا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب والمدير التنفيذي لمركز تنمية الموارد البشرية، أن المركز يقدم مصفوفة تدريبية متميزة لأعضاء هيئة التدريس؛ بما يواكب احتياجاتهم التدريبية، وينمي مهاراتهم الأكاديمية والوظيفية؛ موضحا أن التدريب استهدف معيدا ومدرسا مساعدا، وشارك به 25 متدرب من مختلف كليات الجامعة.وقالت الدكتورة عفاف عطية، مدير مركز تدريب أعضاء هيئة التدريس، إن الدكتور عبد الغفار أبوالسعود، المدرب المعتمد بالمركز ومدير مركز النشر العلمي بالجامعة قام بالتدريب، وتمت إدارته باستخدام منصة ميكروسوفت تيميز الإلكترونية.وتابعت أن التدريب تناول موضوعات مناهج البحث المختلفة، التصميمات التجريبية للبحث، مكونات البحث وعناصره، وكيفية الكتابة العلمية للبحث، والأدوات الإلكترونية التي تساعد الباحث في تجنب الاقتباس والسرقات العلمية، البحوث الكمية والنوعية، طرق اختيار وحساب حجم العينات، أدوات إلكترونية لفهرسة وتوثيق المراجع البحثية.