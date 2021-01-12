وزير النقل يبحث مع سفير فرنسا التعاون في إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.وأكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي ينفذها تحالف "فينسي الفرنسية-أوراسكوم-المقاولون العرب".ومن جهته، أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، بالعلاقات الفرنسية المصرية وبالإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في شتى المجالات، ومنها قطاع النقل الذي يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون بين الجانبين في مجال النقل خاصة وأن الحكومة الفرنسية خلال الفترة المقبلة ستقدم حزمة تمويلية لعدد من المشروعات في مصر ومنها مشروعات النقل.وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك أولويات لوزارة النقل تتطلع للتعاون مع الجانب الفرنسي لتنفيذها، تتضمن عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة-إمبابة-العباسية-عدلي منصور) الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "RATP DEV" الفرنسية، والعقد المزمع تنفيذه والخاص بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي "LRT السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان"، كذلك توريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.وأكد وزير النقل أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسية أمس، تطلعه لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية، وأنه في هذا الإطار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي وخاصة مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمرًا للتعاون بين الجانبين، وهي خط "أسوان-توشكى-وادى حلفا"، للربط مع السودان، وخط "الإسكندرية-السلوم-بنغازي" للربط مع ليبيا، وكذلك مشروع خط "الفردان-العريش-رفح-طابا"، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون مع الشركات الفرنسية أيضا في مجال إدارة وتشغيل القطار السريع "العين السخنة-العلمين" بعد الانتهاء كم تنفيذه.وناقش الجانبان ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التمويلية الخاصة بمشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث يساهم الجانب الفرنسي بجزء من التمويل الخاص بالمشروعين، وأكد الوزير أن هذين المشروعين سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الإسكندرية، موضحا أنه جاري الانتهاء من مستندات الطرح للمشروعين، كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمساهمة الجانب الفرنسي في تمويل مشروع كهربة إشارات خط "طنطا- المنصورة-دمياط" وازدواج المسافة بين "دمياط-المنصورة"، حيث أكد الجانب الفرنسي أنه سيتم الإسراع بالإجراءات الخاصة بالشق التمويلي للمشروع.من جهته، أكد السفير الفرنسي على اهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، مشيرا إلى أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تم دعوة كافة الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع، بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض في الشرق الأوسط والعالم.