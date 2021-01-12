رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير النقل يبحث مع سفير فرنسا التعاون في إنشاء خطوط سكك حديدية جديدة

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:35 م
اجتماع وزير النقل
اجتماع وزير النقل وسفير فرنسا
علا غزال
طباعة
استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، السفير الفرنسي بالقاهرة ستيفان روماتيه، ومدير الوكالة الفرنسية للتنمية، لبحث سبل التعاون بين الجانبين في مجالات النقل المختلفة.

وأكد وزير النقل على عمق العلاقات بين مصر وفرنسا والتعاون التاريخي والحالي المثمر في مجال النقل، حيث يتم تنفيذ عدد من المشروعات والعقود المشتركة من أهمها تنفيذ المرحلة الثالثة من الخط الثالث للمترو، والتي ينفذها تحالف "فينسي الفرنسية-أوراسكوم-المقاولون العرب".

ومن جهته، أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، بالعلاقات الفرنسية المصرية وبالإنجازات التي تحققها الدولة المصرية في شتى المجالات، ومنها قطاع النقل الذي يشهد تنفيذ مشروعات ضخمة، مشيرا إلى أهمية دعم التعاون بين الجانبين في مجال النقل خاصة وأن الحكومة الفرنسية خلال الفترة المقبلة ستقدم حزمة تمويلية لعدد من المشروعات في مصر ومنها مشروعات النقل.

وأوضح الفريق مهندس كامل الوزير، أن هناك أولويات لوزارة النقل تتطلع للتعاون مع الجانب الفرنسي لتنفيذها، تتضمن عقد إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثالث للمترو (جامعة القاهرة-إمبابة-العباسية-عدلي منصور) الموقع بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة "RATP DEV" الفرنسية، والعقد المزمع تنفيذه والخاص بإدارة وتشغيل القطار الكهربائي "LRT السلام-العاصمة الإدارية-العاشر من رمضان"، كذلك توريد 32 قطارا مكيفا جديدا للخط الأول للمترو ضمن الخطة الشاملة التي تنفذها وزارة النقل لتطوير الوحدات المتحركة بالخط الأول لتصبح كل قطارات الخط مكيفة.

وأكد وزير النقل أنه يتطلع إلى مزيد من التعاون المثمر مع الشركات الفرنسية في كافة مجالات النقل، خاصة وأن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعرب خلال استقباله لوزير الخارجية الفرنسية أمس، تطلعه لنقل الخبرات والتكنولوجيا الفرنسية في كافة المجالات التنموية إلى مصر، لا سيما في مشروعات السكك الحديدية، وأنه في هذا الإطار فإن هناك مشروعات جديدة ضخمة في مجال الربط السككي وخاصة مع دول الجوار يمكن أن تشكل نموذجا مثمرًا للتعاون بين الجانبين، وهي خط "أسوان-توشكى-وادى حلفا"، للربط مع السودان، وخط "الإسكندرية-السلوم-بنغازي" للربط مع ليبيا، وكذلك مشروع خط "الفردان-العريش-رفح-طابا"، مشيرًا إلى أنه يمكن التعاون مع الشركات الفرنسية أيضا في مجال إدارة وتشغيل القطار السريع "العين السخنة-العلمين" بعد الانتهاء كم تنفيذه.

وناقش الجانبان ضرورة الإسراع في إنهاء الإجراءات التمويلية الخاصة بمشروعي تطوير خط أبوقير وتحويله إلى مترو وإعادة تأهيل ترام الرمل، حيث يساهم الجانب الفرنسي بجزء من التمويل الخاص بالمشروعين، وأكد الوزير أن هذين المشروعين سيمثلان نقلة نوعية كبيرة في وسائل النقل داخل محافظة الإسكندرية، موضحا أنه جاري الانتهاء من مستندات الطرح للمشروعين، كما تم مناقشة آخر المستجدات الخاصة بمساهمة الجانب الفرنسي في تمويل مشروع كهربة إشارات خط "طنطا- المنصورة-دمياط" وازدواج المسافة بين "دمياط-المنصورة"، حيث أكد الجانب الفرنسي أنه سيتم الإسراع بالإجراءات الخاصة بالشق التمويلي للمشروع.

من جهته، أكد السفير الفرنسي على اهتمام الشركات الفرنسية بالتعاون مع الجانب المصري في مجال النقل البحري، حيث أكد الوزير أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في مجال النقل البحري وخاصة في مجال إدارة وتشغيل المحطات متعددة الأغراض، مشيرا إلى أن مشروع المحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية يعتبر من الفرص الاستثمارية الواعدة، حيث تم دعوة كافة الشركات العالمية في مجال إدارة وتشغيل محطات الحاويات والمتعددة الأغراض للتقدم بمقترحاتهم وعروضهم لاختيار أنسب العروض الفنية والمالية لهذا المشروع، بما يجعل هذه المحطة واحدة من أهم المحطات المتعددة الأغراض في الشرق الأوسط والعالم.

موضوعات متعلقة

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

على طريقة رمضان صبحى.. «بيراميدز» يحاول إغراء نجم الأهلى ورد صادم من اللاعب

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

«اعترف بادعاء الإصابة بالسرطان».. مصدر يكشف مفاجأة في التحقيقات مع «قمصان»

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

مصاب بـ«كورونا» في بريطانيا ينتظر الإسعاف 9 ساعات

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر