رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدة إنتاج شتلات الخضر المطعومة بمزرعة جامعة سوهاج

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:55 م
الدكتور أحمد عزيز
الدكتور أحمد عزيز
محمود عبد العال _ مصطفى علم الدين
طباعة
افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وحدة إنتاج شتلات الخضر المطعومة بمزرعة كلية الزرعة بمدينة سوهاج الجديدة، وصاحبه أثناء الافتتاح الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور محمد عبدالحفيظ عميد الكلية، والدكتور خالد الشيخ المشرف علي الوحدة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.

وأكد رئيس الجامعة أن الوحدة تعد الأولي من نوعها على مستوي الصعيد، وتأتي ضمن مشروع «حياة 2» الذي تنفذه منظمة اليونيدو بالمحافظة، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية لعام ٢٠٢٠٢٠٢١، مضيفًا ان لها دور متميز في خدمة المجتمع، من خلال توفير الشتلات المطعومة لبعض المحاصيل وهي الخيار والبطيخ والطماطم.

وقال الدكتور محمد عبدالحفيظ إن الوحدة تستخدم ايضًا في المجال البحثي لتدريب الطلاب والخريجين والمزارعين على مهارة إنتاج الشتلات المطعومة والعادية تحت الزراعات المحمية، مشيرًا إلى أن الوحدة تنتج ما يقرب من 35 ألف شتلة مطعومة في الدورة الواحدة، مما يساهم في تغطية كل الاحتياجات في سوق إنتاج الخضار، وتسويق المنتجات من الشتلات المطعومة من خلال تعاقدات مسبقه مع مزارعي الصوب في جنوب الوادي.

ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الشيخ أن وحدة إنتاج صوبة شتلات الخضر المطعومة مقامة على مساحة 360 مترًا مربعًا، وتتكون من هيكل وخلايا ورقية للتبريد وشفاطات ولوحة كهربائية إلكترونية للقيام بعملية التبريد، موضحًا أن هذه الشتلات مقاومة لملوحة وفطريات التربة وأمراض النبات مثل (النيماتودا)، وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح.

موضوعات متعلقة

تحذيرات بيئية من تلوث الهواء يومي الأربعاء والخميس

ترقيات المعلمين 2021.. رابط الأكاديمية المهنية للمعلمين صحيفة أحوال المعلم

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

هيئة الدواء تسحب مضادًا حيويًا وعلاج أعصاب من السوق.. تعرف عليهما

الصور

image description

إزالة حالة تعد على أرض زراعية بجوار قناطر أسيوط الجديدة

image description

أسيوط تستعد لتنفيذ «صقر 75» لمجابهة الأزمات

image description

بدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في «طبل» بدمياط

image description

«أسيوط» ثالث أفضل جامعة مصرية في تصنيف «ديبمتريكس» الإسباني

image description

جامعة أسيوط تُشارك في مهرجان «إبداع9» بمسرحية «العمى»

الأكثر قراءة

4 مرشحين يتنافسون على منصب رئيس مجلس النواب

إغماء وصراخ عقب الحكم ببراءة حنين حسام ومودة الأدهم

بعد انتهاء التحقيقات.. توجيه الاتهام لـ«قمصان» مدعي السرطان في قضيتين

القبض على محمد قمصان ووالدته للتحقيق في ادّعاء مرضه

إنفوجراف

image description

اختار كمامتك.. كيف تواجه مشكلات أقنعة الوجه؟ (إنفوجراف)

image description

وداعًا «شبورة النضارة».. طرق ارتداء الكمامة بشكل صحيح (إنفوجراف)

image description

«المبدع».. وداعًا وحيد حامد (إنفوجراف)

image description

دفتر عزاء الفنانين لوحيد حامد (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تحويل «ديزني لاند» في كاليفورنيا لموقع للتطعيم الجماعي ضد كورونا

رسم لغلاف أحد مجلدات روايات «تانتان» يباع بسعر قياسي في مزاد

رابط المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء للاستعلام عن العداد الكودي

سعر الحديد اليوم 12-1-2021 في مصر

أيام زمان

«كنت بخبّي فلوسي منه».. حكاية مريم فخر الدين مع زوجها الأول

من شهرة لولاكي للإفلاس.. حكاية الفنان علي حميدة مع الطرب

كواليس اللقاء الأول بين سعاد حسنى ومحمود عبد العزيز

لماذا أقسم رشدى أباظة بعدم العمل مع شاهين للأبد؟

مقالات الرأي
مؤمن المحمدي
+90
أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان
نصرة الله.. والخروج من زنزانة الظلام
مؤمن المحمدي
ترافيك وشير
القس. رفعت فكرى
جزاء العطاء
المزيد

الثقافة

إحياء لذكراه.. إقامة معرض للفنان محمود عبدالله بجاليري مصر

«الأعلى للثقافة» يعرض فيلما وثائقيا عن سانت كاترين الأربعاء

يوم مفتوح لمسرح الناشئة في الشارقة بمناسبة اليوم العربي للمسرح

«طرق مواجهة الإرهاب» محاضرة بفرع ثقافة البحر الأحمر