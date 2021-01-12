افتتاح وحدة إنتاج شتلات الخضر المطعومة بمزرعة جامعة سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج وحدة إنتاج شتلات الخضر المطعومة بمزرعة كلية الزرعة بمدينة سوهاج الجديدة، وصاحبه أثناء الافتتاح الدكتور مصطفي عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة البيئة وتنمية المجتمع والدكتور محمد عبدالحفيظ عميد الكلية، والدكتور خالد الشيخ المشرف علي الوحدة وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.وأكد رئيس الجامعة أن الوحدة تعد الأولي من نوعها على مستوي الصعيد، وتأتي ضمن مشروع «حياة 2» الذي تنفذه منظمة اليونيدو بالمحافظة، وبتمويل من الوكالة السويسرية للتنمية لعام ٢٠٢٠٢٠٢١، مضيفًا ان لها دور متميز في خدمة المجتمع، من خلال توفير الشتلات المطعومة لبعض المحاصيل وهي الخيار والبطيخ والطماطم.وقال الدكتور محمد عبدالحفيظ إن الوحدة تستخدم ايضًا في المجال البحثي لتدريب الطلاب والخريجين والمزارعين على مهارة إنتاج الشتلات المطعومة والعادية تحت الزراعات المحمية، مشيرًا إلى أن الوحدة تنتج ما يقرب من 35 ألف شتلة مطعومة في الدورة الواحدة، مما يساهم في تغطية كل الاحتياجات في سوق إنتاج الخضار، وتسويق المنتجات من الشتلات المطعومة من خلال تعاقدات مسبقه مع مزارعي الصوب في جنوب الوادي.ومن جانبه أوضح الدكتور خالد الشيخ أن وحدة إنتاج صوبة شتلات الخضر المطعومة مقامة على مساحة 360 مترًا مربعًا، وتتكون من هيكل وخلايا ورقية للتبريد وشفاطات ولوحة كهربائية إلكترونية للقيام بعملية التبريد، موضحًا أن هذه الشتلات مقاومة لملوحة وفطريات التربة وأمراض النبات مثل (النيماتودا)، وفطريات التربة والتغلب على مشاكلها من ناحية نقص العناصر وعدم وجود مادة عضوية في الأراضي الجديدة حديثة الاستصلاح.