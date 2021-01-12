روسيا تعلق إصدار التأشيرات الإلكترونية للأجانب بسبب الوضع الوبائي

أعلنت وزارة الخارجية الروسية تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية للمواطنين الأجانب، الذي كان من المفترض أن يبدأ في الأول من 1 يناير الجاري، حتى إشعار آخر من الحكومة، بسبب الوضع الوبائي.وقالت الدائرة القنصلية في وزارة الخارجية الروسية، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه من أجل ضمان أمن الدولة وحماية الصحة العامة ومنع انتشار عدوى فيروس كورونا في روسيا، تم تعليق إصدار التأشيرات الإلكترونية الموحدة حتى إشعار آخر من الحكومة".وتم اعتماد قانون في يوليو العام الماضي، كان من المقرر أن يبدأ، العمل به في الأول من يناير الجاري، ويتمثل في إصدار التأشيرات الإلكترونية عبر الإنترنت لمواطني 52 دولة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي.ووفقا للقانون الروسي تسمح التأشيرة بدخول أراضي الاتحاد الروسي في زيارة ضيف أو عمل أو سياحية، وكذلك للمشاركة في الفعاليات، ويستغرق إصدار تأشيرة دخول واحد، يوما واحدا، وهي صالحة لمدة 60 يوما وتسمح بالبقاء في روسيا لمدة 16 يوما.