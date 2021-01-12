منذ بداية شهر يناير الجاري، زادت عملية البحث عبر محرك البحث العالمي جوجل عن الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي إلكترونيًا من خلال الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي، والذي من المتوقع صرف الدفعة الثالثة منها خلال الأيام القليلة المقبلة، لذلك يستعرض الدستور من خلال التقرير التالي رابط الهيئة الالكتروني و خطوات الاستعلام.





الدفعة الأخيرة.. الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي

وفقا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي فإن صرف العلاوات الخمسة الذي تقاعدوا من وظائفهم منذ 2008 _ 2019 يتم بأقساط ربع سنوية على 4 مراحل بدء صرف أولى الدفعات منذ يوليو الماضي وثاني الدفعات في أكتوبر الماضي وثالث الدفعات في شهر يناير الحالي أما صرف الدفعة الرابعة والأخيرة سيكون في أبريل المقبل ويمكن الاستعلام عنها إلكترونيًا عبر موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية.





رابط الاستعلام عن العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات

وفرت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن لأصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة الاستعلام من خلاله عن مواعيد الصرف عقب إدخال الرقم القومي دون الحاجة إلى الذهاب إلى الهيئة والتكدس أمام مقراتها خاصة وأن المنوطين بالعلاوات هم من أصحاب المعاشات كبار السن وهم أكثر الفئات تعرضا للإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ينتشر بسرعة فائقة.

خطوات الاستعلام عن العلاوات إلكترونيا

يمكن لأصحاب المعاشات معرفة كيفية الاستعلام عن العلاوات الخمسة بالرقم القومي بإتباع الخطوات التالية:-





فتح محرك البحث جوجل كروم.





تسجيل الدخول عبر الموقع الرسمي لهيئة التأمينات الاجتماعية من خلال هذا الرابط ( من هنا).





كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا.





وضع علامة صح على أيقونة لست روبوت.





الضغط على زر الاستعلام.



