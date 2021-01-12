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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيمن الرقب: اللجنة الرباعية تعمل على إقناع واشنطن لعقد مؤتمر دولي للسلام

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:27 م
أيمن الرقب
أيمن الرقب
مروة عنبر
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علق أستاذ العلوم السياسية بجامعتى القدس والأقصى الدكتور أيمن الرقب، على اجتماع وزراء خارجية الرباعية الدولية مجموعة ميونخ، المعنية بدعم مسار عملية السلام فى الشرق الأوسط، بقيادة مصر، قائلا إن تلك الترتيبات هدفها إقناع واشنطن لعقد مؤتمر دولي للسلام يقضي لقيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح مع تبادل أراضي، لافتا إلى أن القادة اتفقوا على عقد لقاء آخر في فرنسا.

وأكد الرقب في تصريح لـ"الدستور" أنه تم تناول مقترح تدويل مدينة القدس وأن تكون تحت رعاية أمنية دولية وتقاسم الإشراف الديني بين الأردن وإسرائيل والسلطة الفلسطينية، موضحا أنه تم طرح رؤية حول المستوطنات الكبرى وضمها لإسرائيل مقابل منح الفلسطينيين أراضي من أراضي ٤٨.

وأشار الرقب إلى أن الأمر صعب على الجانب الفلسطيني والإسرائيلي ولكن قد يكون هذا أفضل الحلول، متابعا: "لا أعتقد أن المتطرفين اليهود سيقبلوا بذلك وهم من سيفسدون هذه الرؤية كما حدث عام ٢٠١٤".

وأكد الرقب أن اللجنة الرباعية بقيادة مصر ستعمل على حسم ملف المصالحة الفلسطينية، والانتخابات ليكون لدي فلسطين موقف موحد تتحرك به.

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