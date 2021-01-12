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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«قعدتها فوق البوتاجاز».. إصابة طفلة وأمها في حريق بالدقهلية

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 04:55 م
حريق بالدقهلية
حريق بالدقهلية
الدقهلية : عمرو الحوتى
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‎أصيبت أم وطفلتها البالغة من العمر 4 سنوات، بجروح وحروق خطيرة من الدرجة الأولى، إثر جلوس الطفلة على موقد غاز أثناء انشغال والدتها في إعداد الطعام بمركز المطرية بمحافظة الدقهلية، وانقلاب الموقد.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا بوصول "ماجدة. م. ش"، 40 عامًا، و"ح. م. ش"، 4 سنوات، مصاباتين بحروق خطيرة، إلى مستشفى المطرية.

بالانتقال إلى مكان البلاغ، تبين أن الأم مصابة بحروق من الدرجة الأولى باليد اليسرى والذراع اليمني والقدم اليسرى، وإصابة الطفلة بحروق من الدرجة الثانية في الوجه والصدر.

وأقرت الأم أنها أثناء إعدادها الطعام وانشغالها، كانت الطفلة تبكي وتلهو بجوارها، واضطرت لوضعها بجوار موقد الغاز لتهدئتها، فحدث تسرب غاز من الموقد وانتشرت النيران في محتويات المطبخ، وأمسكت في ملابسهما.

وتمكن الأهالي من إطفاء النيران في حينه، ونقلهما إلى المستشفى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.‎

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