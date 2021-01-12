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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عبير موسى تحذر من خطر تحركات الغنوشي للاستحواذ على صلاحيات البرلمان

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:23 م
عبير موسى
عبير موسى
منار أحمد
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حذرت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى، اليوم الثلاثاء، من خطر تحركات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، التي يهدف من ورائها إلى الاستحواذ على صلاحيات الجلسة العامة من أجل الانفراد بالقرارات بغرض تنفيذ أجندة مشبوهة مرتبطة بتنظيم الإخوان.

وأوضحت، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن الغنوشي وبدعم من حلفائه في البرلمان حاول الانقلاب على "شرعية" الجلسة العامة، وتمرير قرارات عبر مكتب المجلس الذي يستحوذ فيه على الأغلبية (7 نواب من مجموع 13)، تحت غطاء اتخاذ إجراءات استثنائية لعمل البرلمان في ظل تفشي وباء كورونا.

كما تابعت أن "آخر اهتمامات رئيس البرلمان هي صحّة النواب"، موضحة أنه لم يتّخذ ولم يحترم سابقا الإجراءات الاحترازية والصحيّة اللازمة في الجلسات العامة ويعرّض حياة المشاركين للخطر، رغم النداءات الموجهة له بضرورة احترام البروتوكول الصحي، لافتة إلى أن إقرار الإجراءات الاستثنائية الآن ليس الهدف منه تطبيق البروتوكول الصحي بل من أجل الانقلاب على الجلسة العامة بغرض تمرير فتاوى تعطي الغنوشي كل الصلاحيات لمزيد التغوّل داخل البرلمان وتمرير مشاريع قوانين وقرارات عبر مكتب البرلمان تخدم سياسته وأجندته.

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