تحرير 22 مخالفة في حملة على المخابز البلدية والأسواق بملوي

ضبطت الحملات الرقابية والتفتيشية التي نظمتها إدارة تموين مركز ملوي جنوب محافظة المنيا علي المخابز البلدية والأسواق، 22 مخالفة تموينية متنوعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مرتكبيها.قال عادل رضانى مدير مكتب تموين مركز ملوى إن الحملات على المخابز البلدية والأسواق والتي شارك فيها محمود تونى مسئول الرقابة تحت إشراف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أسفرت عن تحرير 22 مخالفة للمخابز البلدية منها 9 مخالفات نقص وزن، و8 مخالفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخالفتين لتجميع والتصرف فى حصة الدقيق المدعم، و3 مخالفات أخرى متنوعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وجه بتكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق والأسعار وقمع الغش والتدليس ومنع جشع التجار ومراقبة المخابز البلدية على مستوى المركز والمدينة.