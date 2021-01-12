بعد «الفرقاطة الشبحية».. رحلة تسليح البحرية المصرية بأبرز المعدات العسكرية (Story Map)

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حماية الأمن القومي المصري وضعته الدولة المصرية في أولوياتها، وبدأت في تسليح جيشها العظيم بأحدث الأسلحة الحربية، ونالت القوات البحرية المصرية جزء هام من هذا التسليح، فخلال الست سنوات الماضية طورت القوات البحرية المصرية منصاتها ومنظوماتها التسليحية، من خلال تعاقدها على عدد من القطع الحربية بدأت استلامها منذ عام ٢٠١٥، كان آخرها الفرقاطة الشبحية الأولى «بورسعيد» من طراز (جوويند) من شـركة «ترسانة الإسكندرية».وتعد البحرية المصرية الأقوى في منطقة الشرق الأوسط، حسب موقع "غلوبال فاير باور" العالمي المختص بالشأن العسكري، المعني بترتيب الدول من حيث القوى البرية والبحرية والجوية كل على حده، وتصدرت مصر جيوش الشرق الأوسط من حيث القوة البرية الشاملة.وتستعرض "الدستور" في STORY MAB أحدث الأسلحة التي تم بها تطوير الأسطول البحري المصري.