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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط عالميًا.. و«برنت» يسجل 55.88 دولار

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:17 م
النفط
النفط
محمود مرعي
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ارتفعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء ليسجل خام برنت 55.88 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس ليسجل 52.50 دولار للبرميل، وأرجع خبراء النفط الارتفاع لتوقعات بالسحب من مخزونات الخام في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي.

كما كتب ستيفن إينس، كبير استراتيجي الأسواق العالمية لدى "أكسي" في مذكرة نشرتها "رويترز": "أعتقد أن السوق ستستنتج سريعا أن التراجع المتواضع للأسعار أمس، بشرط استمرار احتواء انتشار الفيروس في الصين، لم يكن سوى أمرا هامشيا"، مشيرا إلى احتمال زيادة التحفيز الاقتصادي في الولايات المتحدة.
وأظهر استطلاع أولي لوكالة "رويترز" أمس الاثنين أنه من المرجح أن تكون مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت للأسبوع الخامس على التوالي.

وذكر تقرير صادر عن بنك جولدمان ساكس، إن خام برنت قد يرتفع إلى 65 دولارًا للبرميل بحلول صيف 2021، مدفوعا بتخفيضات سعودية، وتأثيرات تحول في السلطة لصالح الديمقراطيين في الولايات المتحدة.

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