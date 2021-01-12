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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

انطلاق موقع التسجيل للحصول على لقاح «كورونا» نهاية يناير

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:20 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
فاتن خديوى - سارة سعودى
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كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان عن انطلاق الموقع الإلكتروني للتسجيل للحصول على اللقاح الصيني المضاد لفيروس كورونا المستجد، نهاية شهر يناير الجاري.

وأوضحت المصادر، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أن من سجل على الموقع خلال فترة التشغيل التجريبي لن يحتاج للتسجيل مرة أخرى.

وكانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أمس الإثنين، عن خروج 312 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 119212 حالة حتى اليوم.

وأوضحت أنه تم تسجيل 961 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 52 حالة جديدة.

وذكرت أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 150753 حالة من ضمنهم 119212 حالة تم شفاؤها، و8249 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتس آب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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