حي الزيتون يزيل أعمال بناء مخالفة في المهد

قام صباح اليوم حى الزيتون تحت إشراف السيد رئيس الحى بتنفيذ إزالة فى المهد بالعقار رقم ٢١ شارع العزيز بالله حى الزيتون، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية وجارٍ المتابعة.وأزال حي الزيتون أعمال مبانى مخالفة بالعقار رقم (١) شارع جرجس مسيحة من دار السعادة وتم تحرير محضر واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.وجاءت أعمال الإزالة تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة وقرارات رئيس مجلس الوزراء ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية لرؤساء الأحياء بالتصدى لمخالفات البناء وإزالتها فى المهد.وقام الدكتور حسام الدين فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والأجهزة التنفيذية بحى الزيتون بتوزيع البطاطين على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك تحت رعاية وبحضور مديرة إدارة الزيتون للتضامن الاجتماعى وبمشاركة الجمعيات الأهلية بنطاق الحى ومع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية.