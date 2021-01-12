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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بومبيو يزور بروكسل لإجراء مباحثات مع الأمين العام للناتو غدًا

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:11 م
بومبيو
بومبيو
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يتوجه وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى بروكسل غدًا الأربعاء في زيارة تستغرق يومين لإجراء لقاءات مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرج ووزيرة الخارجية البلجيكية صوفي ويلمز.

وتهدف الزيارة، حسبما أوردت وكالة أنباء (آكي) الإيطالية اليوم، إلى التأكيد على عمق العلاقات التي تربط الولايات المتحدة الأمريكية وبلجيكا والتأكيد على دعم واشنطن لحلف شمال الأطلسي.

وأكد مكتب الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية جوزيب بوريل أن بومبيو لن يجري أي لقاءات مع المسئولين في الاتحاد الأوروبي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أصدرته أمس الإثنين، أن بومبيو سيلقي الضوء على الأهمية الدائمة للشراكة عبر الأطلسي كما سيدافع عن نجاح الناتو المستمر في حماية المجتمع عبر الأطلسي والتكيف مع التحديات الأمنية الجديدة.

وتأتي هذه الزيارة بعدما اقتحم آلاف المتظاهرين المؤيدين للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب مبنى كابيتول في ولاية واشنطن الأربعاء الماضي.

من جهته، وصف ستولتنبرج هذه الأحداث بأنها صادمة، داعيًا إلى احترام نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

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