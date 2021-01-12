خطوات لف الرضيع في فصل الشتاء

تحتار كثير من الأمهات في كيفية توفير الدفء لرضيعها في الشتاء، وتلجأ إلى لف الرضيع لأنه من أكثر الطرق التي توفر الدفء له، خاصة إذا كانت اللفة صحيحة.ونشرت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية تقريرا عن الطريقة الأنسب للف الطفل الرضيع.جاء بالتقرير انه يجب إختيار قطعة قماش كبيرة ناعمة او مبطنة من الداخل بالفرو ويمد الطفل على السرير، ثم تطوي الزاوية العليا من القماش على شكل مثلث، ثم يوضع الطفل الرضيع مستلقيًا على ظهره مع ملامسة رقبته لثنية القماش.ثم يوضع ذراع الطفل الرضيع اليسرى بشكل مستقيم جانبًا، بعدها يلف القماش حول جسمه، ونفس الشئ مع ناحية ذراعه اليمنى مع الإنتباه إلى ضرورة ترك مجال ليقوم تحريك رجله بسهولة، ومن دون إنزعاج.وأضاف التقرير أنه يجب عدم تحكم لف الطفل بشدة، لأن هذا الأمر ممكن أن يسبب له مشاكل في مفاصل الجسم خاصة في مفصل الفخذ، كما ينبغي أن يكون الطفل قادر على تحريك قدميه، إضافة الى ثني ركبتيه بحرية داخل القماش أو الغطاء.وبعد لفه يجب الحرصي على عدم إبقائه مقمط لوقت طويل لأن هذا الأمر يمنعه من التحرك بسهولة ويمكن فكه كل ساعتين إلى ثلاث ساعات، وتركه حر لفترة من الوقت ثم تقميطه مجددًا وعدم ارتدائه ملابس ثقيلة لكى لا يشعر بالحر ويبكي والحرص على نومه على ظهره.