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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تكنولوجيا

اتحاد المستثمرين يُطلق أضخم منصة إلكترونية للترويج للمنتج المصري

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:27 م
الاتحاد المصري لجمعيات
الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين
الدستور
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أطلق الاتحاد المصري لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، أضخم منصة إلكترونية لترويج وبيع المنتجات المصرية محليا ودوليا بعدة لغات.

وأشاد الدكتور أسامة مصطفى، المدير التنفيذي للمنصة، بالدور الرائد الذي يوليه اتحاد المستثمرين لدعم المناخ الاستثماري والصناعي، وتبني توجهات الدولة في تعميم التحول الرقمي.

وأشار إلى أن المنصة المصرية سوف تنافس بقوة منصات التجارة الإلكترونية العالمية، وتعزز تنافسية المنتج المصري، وجذب الاستثمارات الأجنبية.

وكشف الدكتور محمد هلال، رئيس مجلس إدارة اتحاد المستثمرين، أن الاتحاد يضم أكثر من 50 جمعية تقدم خدماتها إلى 40 ألف مصنع على مستوى الجمهورية، وبالتالي سوف تكون المنصة هي البوابة الرئيسية للتعريف بالمصانع المصرية لدعم وتعميق الصناعة المحلية، وترويج المنتج المصري عالميا.

وقال المهندس أسامة حفيلة، النائب الأول لرئيس الاتحاد، إن التجارة الإلكترونية تمكنت من إحداث نقلة نوعية هائلة في مجال التجارة عمومًا، فضلا عن أنها ساهمت في تغيير ثقافة الشراء والسلوكيات الشرائية حولَ العالم، لذا كان لزامًا على الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن يكون سباقًا في هذا المجال.


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