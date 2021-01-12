صعود جماعى لمؤشرات البورصة فى ختام التعاملات.. والسوقى يربح 760 مليون جنيه

صعود جماعي لمؤشرات البورصة، في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، بدعم من عمليات شراء مكثفة من قبل المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار الاجنبية والعربية.وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيجة بالبورصة نحو 760 مليون جنيه، ليغلق عند مستوى 672.299 مليار جنيه.وارتفع المؤشر الرئيسي للسوق «إيجي إكس 30»، بنسبة 0.54% ليغلق عند مستوى 11339 نقطة، للجلسة الخامسة على التوالي، وهبط مؤشر «إيجي إكس 50» بنسبة 0.21% ليغلق عند مستوى 2296 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 13735 نقطة، وزاد مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.78% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 2204 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوى الأوزان»، بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 3194 نقطة.