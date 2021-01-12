محافظ بني سويف يتفقد المنطقة التكنولوجية لدعم قطاع الاتصالات

زار الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، المنطقة التكنولوجية، للوقوف على المقومات والإمكانيات المتوافرة بها وبحث تعزيز التعاون في مجال تحقيق الاستثمار الأفضل للمكان، ضمن الخطوات العملية للنهوض بالقطاع البرمجيات وتكنولوجيا الاتصالات.وتفقد غنيم مكونات ومباني المنطقة المقامة على مساحة إجمالية 50 فدانا، وافتتحت المرحلة الاولى منها على مساحة 18 فدانا وتضم 6 مبانٍي تحوي مبنى للشركات، ومبنى التدريب على مساحة 2000 متر، ومبنى خدمات التعهيد، بالإضافة إلى مركزًا متكاملًا لخدمة المواطنين به 30 شباكًا للتعامل مع الجمهور، وصالة انتظار تسع 150 فردًا، وكذلك وقاعة مؤتمرات تسع 160 فردًا، فيما تم تعاقد المنطقة مع إحدى شركات الاتصالات العالمية للاستفادة من خدمات المنطقة، فضلا عن مجمع للإبداع التكنولوجي بالمنطقة، بحانب تخصيص جزء من المنطقة للمصانع التي سيتم من خلالها تنفيذ المبادرة الرئاسية الخاصة بتصنيع الإليكترونيات.وأشاد المحافظ بإمكانيات ومقومات المنطقة التكنولوجية باعتبارها إحدى المبادرات الرئاسية، والتي تستهدف توفير مقومات النهوض بقطاع اقتصادي واعد عالميا من خلال توفير التجهيزات والبينة التحتية وتأهيل العنصر البشري للعمل في النقلة المحلية بالقطاع وأيضا تصدير العناصر المميزة لدعم جهود الدولة بشكل عام، مؤكدا على أن قطاع الاتصالات في مقدمة القطاعات التي أولتها الاستراتجية التنموية العامة للمحافظة، لاسيما في ظل توافر المقومات النوعية المميزة وذات التنافسية، خاصة مع المشروعات القومية التي حظيت بها بني سويف خلال الـ6 سنوات الماضية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، منوها عن حرصه على استثمار كل المقومات المتوافرة بالمحافظة في مختلف القطاعات.وأشار المحافظ إلى أنه ومن خلال لقاءات سابقة مع إدارة المنطقة التكنولوجية، تم الاتفاق على الخطوات المطلوبة لتوقيع بروتوكول تعاون "في أقرب وقت ممكن" لبدأ التعاون العملي بين المحافظة والمنطقة التكنولوجية، مشيرًا إلى تكليفاته للوحدة الاقتصادية والمكتب الفني بمتابعة العمل لإعداد البروتكول المزمع ومقومات وخطوات تنفيذه على أرض الواقع وتحقيق أكبر استفادة ممكنة منه، موجها كافة الجهات ذات الصلة بالتعاون مع فريق العمل المكلف لإنجاز المهام في أسرع وقت ممكن.