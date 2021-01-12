محمد سامي يدعم والدته بعد الجلسة الافتتاحية من مجلس النواب

قام المخرج محمد سامي بتوجيه الدعاء لوالدته النائبة الدكتورة صبورة السيد، بعد أدائها حلف اليمين أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بنشر صورة لها أثناء حلف اليمين.وقال المخرج عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أمي الغالية معالي النائب الدكتورة صبورة السيد أثناء تأدية اليمين الدستوري اليوم بمجلس النواب، ربنا يقدرك علي خدمة بلدك وكل الناس اللي نجحتي بأصواتهم".ويستعد المخرج محمد سامي حاليا لتصوير مسلسل نسل الأغراب، بطولة كل من الفنان أحمد السقا، والفنان أمير كرارة، ومي عمر، وريم سامي، وعماد زيادة، وآخرين، من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.