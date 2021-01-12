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الثلاثاء 12 يناير 2021 الموافق 28 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

حي الشرابية يواصل رفع كفاءة خطوط المياه بنطاقه

الثلاثاء 12/يناير/2021 - 03:23 م
حملة حي الشرابية
حملة حي الشرابية
مصطفى عبدالله
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تابع المهندس حمادة رزق، رئيس حي الشرابية بمحافظة القاهرة، مشروع إحلال وتجديد خطوط المياه بشارع العزب وشارع درب السكة الحديد بعزبة بلال بسعة خط مياه 150 مم، وخط مياه 400 مم.

كما تابع رئيس حي الشرابية، تركيب كابل وتركيب العمدان الناقصة في شارع ترعه الجلاد، ويجري استكمال العمل لحين الانتهاء.

كما تفقد سير عمل إصلاح كسر بماسورة المياه بشارع العزب بجوار النافورة، وجاءت هذه الأعمال تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، ومتابعة الدكتور حسام الدين فوزي، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، بالتواجد بالشارع ومتابعة المستجدات به والمرور على المرافق العامة وإصلاح أي عطل بها.

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